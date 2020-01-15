Süper Lig transfer dönemi ne zaman bitecek?

Yakın zaman önce başlayan ara transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Kadrolarındaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarını sürdüren kulüpler, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) ardı ardına açıklama yapıyor. İşte, Süper Lig transfer dönemi hakkında merak edilenler...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

4 Ocak 2020 tarihinde başlayan "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi 31 Ocak'ta bitecek.

İKİNCİ YARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftaların müsabaka programı şöyle:

18. hafta

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)