Süper Lig tarihinde bir ilk! Kadın kulüp başkanı...
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Berna Gözbaşı, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda başkan adayı oldu.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da Hamdi Elcüman'ın seçim kararı almasının ardından, 30 Kasım'da gerçekleştirilecek genel kurulda, Berna Gözbaşı başkan adayı oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 yıldır görev yapan Berna Gözbaşı, seçilmesi durumunda Süper Lig'deki ilk kadın kulüp başkanı olacak.
Berna Gözbaşı, Kayserispor Başkanlığının kendisi için çok değerli bir görev olacağını söyledi. Bu onurlu görev için herkesin ortak adayı olduğunu dile getiren Gözbaşı, “Şehrimizin büyüklerinin birleştiği çok güzel bir olay oldu ve teveccühleri ile aday oldum. Şehrimizin en değerli markası olan Kayserispor’u bulunduğu yerden daha iyi yere getirmek için mücadele edeceğim. Bu mücadelede yalnız olmayacağımı biliyorum. Şehrimizin büyüklerinin ve basınımızın desteğini bekliyorum” diye konuştu.
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