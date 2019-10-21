Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi! Son durum...
Süper Lig'de 8. haftada alınan sonuçların ardından iddaa şampiyonluk oranları güncellendi.
iddaa risk yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. 8. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranlarında değişikliğe gidildi.
Yeni oranlara göre Galatasaray'ın şampiyon olmasına verilen oran 2.45'ten 2.50'ye çıktı. Fenerbahçe'nin oranı ise 2.80'den 2.65'e düştü.
Beşiktaş'a verilen şampiyonluk oranı 4.75'ten 5.50'ye yükselirken Trabzonspor, 11.00'den 10.00'a düştü.
iddaa şampiyonluk oranları listesi şu şekilde;
Galatasaray: 2.50
Fenerbahçe: 2.65
Beşiktaş: 5.50
Trabzonspor: 10.00
Başakşehir: 13.00
Alanyaspor: 30.00
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