Süper Lig puan durumunda son durum... Süper Lig 16. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu, oynanan 16. hafta maçlarının ardından şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 16. haftasında lider Medipol Başakşehir, bu haftanın en önemli maçında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kritik maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı ve iki takım arasındaki puan farkı 8'de kaldı. Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor'a 3-2 yenildi ve ağır bir darbe aldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 16. haftanın maç sonuçları.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı sürmeye devam ediyor. Haftanın maçında Medipol Başakşehir bu akşam Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve kritik mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı. Pazar günü Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor ile kritik bir maça çıkacak. İşte, Süper Lig puan durumu ve 16. haftanın maç sonuçları.
SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Göztepe 0 - 0 Bursaspor
Çaykur Rizespor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 4 - 0 Ankaragücü
Konyaspor 3 - 2 Kasımpaşa
Başakşehir 1 - 1 Galatasaray
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
Kayserispor - Akhisarspor
Beşiktaş - Trabzonspor
Fenerbahçe - Erzurumspor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle