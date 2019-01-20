Süper Lig puan durumunda son durum ne? Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 18. hafta maçlarının ardından iyice şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 18. hafta maçlarında bu hafta Trabzonspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Galatasaray ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı ve MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Akhisarspor'u 3-1'lik skorla geçti. Ligde yarın Fenerbahçe deplasmanda Bursaspor'a konuk olacak. İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'in açılış maçında Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçerken, forvet transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi ve Başakşehir 4-2'lik galibiyet ile sahadan ayrılmayı başardı. İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Fenerbahçe
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