Süper Lig puan durumunda son durum ne? Süper Lig 17. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 17. hafta maçlarının ardından belli oldu. Süper Lig'in ilk yarısı bu akşam oynanan Antalyaspor Fenerbahçe maçıyla birlikte sona erdi. Ligde oldukça zor günler geçiren Fenerbahçe, galibiyet hasretini yine sonlandıramadı ve Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte, Süper Lig 17. hafta maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu oynanan 17. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya karşı 4-1'lik ağır bir mağlubiyet aldı. Galatasaray ise evinde zorlu Sivasspor mücadelesini 4-2'lik skorla geçti. Ligin ilk yarısını en alt sıralarda tamamlayan Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında golsüz beraberlikle ayrıldı. Peki, Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte, Süper Lig 17. hafta maç sonuçları.
22 ARALIK CUMARTESİ
13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe 0-3
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir 1-1
19.00 Kasımpaşa-Beşiktaş 4-1
23 ARALIK PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kayserispor (Erzurum Kazım Karabekir) 1-1
16.00 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor? (Bursa Büyükşehir Belediye) 1-1
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park) 4-1
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom) 4-2
24 ARALIK PAZARTESİ
20.00 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya) 0-0
20.00 Akhisarspor-Atiker Konyaspor (Spor Toto Akhisar) 0-0
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