Süper Lig puan durumunda son durum ne? İşte Süper Lig puan durumu ve 14. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumunda son durum ne sorusunun yanıtı sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de oynanan 14. hafta maçlarının ardından puan tablosu şekillendi. Bu hafta ligdeki derbi maçında Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0'la geçti. Lider Başakşehir bu hafta kendi sahasında Sivasspor'a 1-0 yenildi ve büyük bir avantajı geri tepti. Fenerbahçe ise kendi sahasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı ve yükselişe geçme fırsatını kaçırdı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 14. hafta maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu oynanan maçların ardından iyice şekillendi. Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve averaj ile 3. sıraya yükseldi. Lider Başakşehir ise evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda istemediği bir puan kaybı yaşadı. Fenerbahçe ise kendi sahasında ligin 2.si Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı ve ligdeki kötü günlerini sürdürmeye devam etti. İşte, Süper Lig puan durumu ve 14. hafta maç sonuçları.
Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
30 Kasım Cuma
20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor
20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe
19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Ülker Stadyumu)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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