Süper Lig puan durumunda son durum - İşte Süper Lig'de son haftaların kalan maçları
Süper Lig puan durumu oynanan 31. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'de bu hafta oldukça kritik bir derbi heyecanı yer aldı. Şampiyonluk yolunda oldukça önem arz eden Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin kazananı Galatasaray oldu. Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın peşini bırakmadı ve deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1'le geçti. Fenerbahçe'de bu haftanın karlı çıkanı oldu ve Beşiktaş'ın yenilmesinin ardından aldığı galibiyetle ligde bir üst sıraya yerleşti. İşte, Süper Lig puan durumu ve takımların kalan son maçları.
Süper Lig puan durumu oynanan 31. hafta maçlarının ardından oldukça heyecanlı bir görünüme ulaştı. Ligin bitimine 3 hafta kala 4 takım adeta şampiyonluk yolunda kafa kafaya oynuyorlar. Bu hafta oynanan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin galibi Galatasaray oldu ve ligin zirvesine yerleşti. İşte, Süper Lig puan durumu ve takımların kalan maçları.
SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…
27 Nisan Cuma
Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0
28 Nisan Cumartesi
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0
Antalyaspor – Trabzonspor : 1-2
Kasımpaşa – Fenerbahçe: 1-4
29 Nisan Pazar
Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0
Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: 1-4
Galatasaray - Beşiktaş: 2-0
30 Nisan Pazartesi
Bursaspor - Atiker Konyaspor: 2-1
GALATASARAY KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
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