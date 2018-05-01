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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
01.05.2018 - 17:45, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumunda son durum - İşte Süper Lig'de son haftaların kalan maçları

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Süper Lig puan durumunda son durum - İşte Süper Lig'de son haftaların kalan maçları

Süper Lig puan durumu oynanan 31. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'de bu hafta oldukça kritik bir derbi heyecanı yer aldı. Şampiyonluk yolunda oldukça önem arz eden Galatasaray-Beşiktaş mücadelesinin kazananı Galatasaray oldu. Medipol Başakşehir, lider Galatasaray'ın peşini bırakmadı ve deplasmanda Osmanlıspor'u 4-1'le geçti. Fenerbahçe'de bu haftanın karlı çıkanı oldu ve Beşiktaş'ın yenilmesinin ardından aldığı galibiyetle ligde bir üst sıraya yerleşti. İşte, Süper Lig puan durumu ve takımların kalan son maçları.

Süper Lig puan durumu oynanan 31. hafta maçlarının ardından oldukça heyecanlı bir görünüme ulaştı. Ligin bitimine 3 hafta kala 4 takım adeta şampiyonluk yolunda kafa kafaya oynuyorlar. Bu hafta oynanan kritik Galatasaray-Beşiktaş derbisinin galibi Galatasaray oldu ve ligin zirvesine yerleşti. İşte, Süper Lig puan durumu ve takımların kalan maçları.

SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…

27 Nisan Cuma

Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0

28 Nisan Cumartesi

Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0

Antalyaspor – Trabzonspor : 1-2

Kasımpaşa – Fenerbahçe: 1-4

29 Nisan Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: 1-4

Galatasaray - Beşiktaş: 2-0

30 Nisan Pazartesi

Bursaspor - Atiker Konyaspor: 2-1

GALATASARAY KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

06.05.2018 Akhisarspor v Galatasaray
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

06.05.2018 Beşiktaş v Kayserispor
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

06.05.2018 Başakşehir v Sivasspor
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

06.05.2018 Fenerbahçe v Bursaspor
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

Süper Lig puan durumunda son durum - İşte Süper Ligde son haftaların kalan maçları

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