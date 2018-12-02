Süper Lig puan durumunda son durum... 14. hafta maç sonuçları ve oluşan puan tablosu
Süper Lig'de puan durumu oynanan 14. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Medipol Başakşehir bu hafta Sivasspor karşısında hüsrana uğradı ve mücadeleyi 1-0 kaybetti. Haftanın maçı Beşiktaş ve Galatasaray arasında oldukça kritik bir mücadele yaşandı. Kendi sahasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş böylelikle ligde 3. sıraya tırmandı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 14. hafta maç sonuçları.
Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti ve averaj ile 3. sıraya yükseldi. Lider Başakşehir ise evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yolunda istemediği bir puan kaybı yaşadı. 3 Aralık Pazartesi akşamı oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'de puan tablosu iyice oturacak. İşte, Süper Lig puan durumu ve 14. hafta maç sonuçları.
Süper Lig 14. hafta maç sonuçları
30 Kasım Cuma
20.00 Atiker Konyaspor 2-0 Aytemiz Alanyaspor
20.00 Çaykur Rizespor 1-1 MKE Ankaragücü
1 Aralık Cumartesi:
16.00 Medipol Başakşehir 0-1 Demir Grup Sivasspor
16.00 Antalyaspor 1-0 Göztepe
19.00 Kayserispor 0-2 Trabzonspor
2 Aralık Pazar:
16.00 Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
20.00 Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray
3 Aralık Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)
20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker Stadyumu)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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