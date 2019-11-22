Süper Lig puan durumunda lider değişti! İşte 22 Kasım Süper Lig güncel puan durumu ve haftanın maçları
Milli maç arasının ardından, Süper Lig'de 12. hafta heyecanı Galatasaray Başakşehir maçı ile başladı. Sarı kırmızılı ekip Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta rakibine 1-0 mağlup oldu. Haftanın ilk kritik karşılaşması sonrası ligde Başakşehir liderlik koltuğuna oturdu. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 22 Kasım Süper Lig'de en güncel puan durumu ve haftanın kalan maç programı.
Süper Lig'de 12. hafta heyecanı 22 Kasım Cuma akşamı başladı. Haftanın açılış maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve ligde 19 puanla 6. sırada yer aldı. Deplasmandan 3 puanla ayrılan Başakşehir ise zirveye oturdu. İşte, 12. hafta Süper Lig'de en son puan durumu ve fikstürü.
BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
23 Kasım Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)
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