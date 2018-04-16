Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar merak konusu oldu
SÃ¼per Lig puan durumu, 29. hafta mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son halini aldÄ±. Ligin bitmesine 5 hafta kalmasÄ±na karÅŸÄ±n henÃ¼z ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nde olarak nitelendirilecek bir takÄ±mÄ±n bulunmamasÄ±, SÃ¼per Lig puan durumu tablosuna Ã¶nem kazandÄ±rÄ±yor. Peki, BeÅŸiktaÅŸ, BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin kalan maÃ§larÄ± arasÄ±nda hangileri yer alÄ±yor? Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu ve liderliÄŸe yakÄ±n takÄ±mlarÄ±n kalan maÃ§larÄ±
Kalan maÃ§lar ve fikstÃ¼rÃ¼n Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'de puan durumu enteresan bir hal aldÄ±. Ligin bitmesine Ã§ok az bir zaman kalmasÄ±na raÄŸmen henÃ¼z birbirlerine net bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayamayan takÄ±mlar, kalan maÃ§lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir efor sarf edecek. Ä°ÅŸte, BeÅŸiktaÅŸ, BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin kalan maÃ§lar listesi ve SÃ¼per Lig puan durumu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
PUAN DURUMU BÄ°LGÄ°SÄ°
15 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan mÃ¼cadelelerin ardÄ±ndan puan durumu ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±;
29. HAFTA MAÃ‡ SONUÃ‡LARI
Akhisarspor 0 - 3 BeÅŸiktaÅŸ
KasÄ±mpaÅŸa 2 - 0 Kardemir KarabÃ¼kspor
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 1 - 2 FenerbahÃ§e
Kayserispor 3 - 2 GenÃ§lerbirliÄŸi
GÃ¶ztepe 2 - 1 Bursaspor
Antalyaspor 0 - 0 Atiker Konyaspor
Galatasaray 2 - 0 Medipol BaÅŸakÅŸehir
OsmanlÄ±spor - Trabzonspor
GALATASARAY KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
21.04.2018 Â Alanyaspor v GalatasarayÂ Â
29.04.2018 Â Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
06.05.2018 Â Akhisarspor v GalatasarayÂ Â
13.05.2018 Â Galatasaray v Yeni MalatyaÂ Â
20.05.2018 Â GÃ¶ztepe v Galatasaray
BEÅžÄ°KTAÅž KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
22.04.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v Yeni MalatyaÂ Â
29.04.2018 Â Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
06.05.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v KayserisporÂ Â
13.05.2018 Â OsmanlÄ±spor v BeÅŸiktaÅŸÂ Â
20.05.2018 Â BeÅŸiktaÅŸ v SivassporÂ Â
BAÅžAKÅžEHÄ°R KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
20.04.2018 Â BaÅŸakÅŸehir v KayserisporÂ Â
29.04.2018 Â OsmanlÄ±spor v BaÅŸakÅŸehirÂ Â
06.05.2018 Â BaÅŸakÅŸehir v SivassporÂ Â
13.05.2018 Â Antalyaspor v BaÅŸakÅŸehirÂ Â
20.05.2018 Â BaÅŸakÅŸehir v KasÄ±mpaÅŸaÂ Â
FENERBAHÃ‡E KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°
23.04.2018 Â FenerbahÃ§e v AntalyasporÂ Â
28.04.2018 Â KasÄ±mpaÅŸa v FenerbahÃ§eÂ Â
06.05.2018 Â FenerbahÃ§e v BursasporÂ Â
13.05.2018 Â KarabÃ¼kspor v FenerbahÃ§eÂ
20.05.2018 Â FenerbahÃ§e v KonyasporÂ Â
Â
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle