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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
16.04.2018 - 10:28, Son GÃ¼ncelleme:

Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar merak konusu oldu

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Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar merak konusu oldu

SÃ¼per Lig puan durumu, 29. hafta mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son halini aldÄ±. Ligin bitmesine 5 hafta kalmasÄ±na karÅŸÄ±n henÃ¼z ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶nde olarak nitelendirilecek bir takÄ±mÄ±n bulunmamasÄ±, SÃ¼per Lig puan durumu tablosuna Ã¶nem kazandÄ±rÄ±yor. Peki, BeÅŸiktaÅŸ, BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin kalan maÃ§larÄ± arasÄ±nda hangileri yer alÄ±yor? Ä°ÅŸte, SÃ¼per Lig puan durumu ve liderliÄŸe yakÄ±n takÄ±mlarÄ±n kalan maÃ§larÄ±

Kalan maÃ§lar ve fikstÃ¼rÃ¼n Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ± SÃ¼per Lig'de puan durumu enteresan bir hal aldÄ±. Ligin bitmesine Ã§ok az bir zaman kalmasÄ±na raÄŸmen henÃ¼z birbirlerine net bir Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayamayan takÄ±mlar, kalan maÃ§lar iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir efor sarf edecek. Ä°ÅŸte, BeÅŸiktaÅŸ, BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray ve FenerbahÃ§e'nin kalan maÃ§lar listesi ve SÃ¼per Lig puan durumu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler

PUAN DURUMU BÄ°LGÄ°SÄ°

15 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ oynanan mÃ¼cadelelerin ardÄ±ndan puan durumu ÅŸu ÅŸekilde sÄ±ralandÄ±;

1Galatasaray2919376530+3560
2BeÅŸiktaÅŸ2917845624+3259
3Medipol BaÅŸakÅŸehir2918564929+2059
4FenerbahÃ§e2916945831+2757
5Trabzonspor2812975039+1145
6Kayserispor2912893943-444
7GÃ¶ztepe29127104247-543
8Sivasspor29125123845-741
9KasÄ±mpaÅŸa29117114646040
10Yeni Malatyaspor29108113438-438
11Antalyaspor2998123548-1335
12Akhisarspor2997133848-1034
13Bursaspor2996143540-533
14Aytemiz Alanyaspor2995154550-532
15GenÃ§lerbirliÄŸi2979133546-1130
16Atiker Konyaspor2978143136-529
17OsmanlÄ±spor FK2877143847-928
18KarabÃ¼kspor2933231966-4712

29. HAFTA MAÃ‡ SONUÃ‡LARI

Akhisarspor 0 - 3 BeÅŸiktaÅŸ
KasÄ±mpaÅŸa 2 - 0 Kardemir KarabÃ¼kspor
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 1 - 2 FenerbahÃ§e
Kayserispor 3 - 2 GenÃ§lerbirliÄŸi
GÃ¶ztepe 2 - 1 Bursaspor
Antalyaspor 0 - 0 Atiker Konyaspor
Galatasaray 2 - 0 Medipol BaÅŸakÅŸehir
OsmanlÄ±spor - Trabzonspor

GALATASARAY KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°

21.04.2018 Â  Alanyaspor v GalatasarayÂ  Â 
29.04.2018 Â  Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ  Â 
06.05.2018 Â  Akhisarspor v GalatasarayÂ  Â 
13.05.2018 Â  Galatasaray v Yeni MalatyaÂ  Â 
20.05.2018 Â  GÃ¶ztepe v Galatasaray

BEÅžÄ°KTAÅž KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°

22.04.2018 Â  BeÅŸiktaÅŸ v Yeni MalatyaÂ  Â 
29.04.2018 Â  Galatasaray v BeÅŸiktaÅŸÂ  Â 
06.05.2018 Â  BeÅŸiktaÅŸ v KayserisporÂ  Â 
13.05.2018 Â  OsmanlÄ±spor v BeÅŸiktaÅŸÂ  Â 
20.05.2018 Â  BeÅŸiktaÅŸ v SivassporÂ  Â 

BAÅžAKÅžEHÄ°R KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°

20.04.2018 Â  BaÅŸakÅŸehir v KayserisporÂ  Â 
29.04.2018 Â  OsmanlÄ±spor v BaÅŸakÅŸehirÂ  Â 
06.05.2018 Â  BaÅŸakÅŸehir v SivassporÂ  Â 
13.05.2018 Â  Antalyaspor v BaÅŸakÅŸehirÂ  Â 
20.05.2018 Â  BaÅŸakÅŸehir v KasÄ±mpaÅŸaÂ Â 

FENERBAHÃ‡E KALAN MAÃ‡LAR VE FÄ°KSTÃœR BÄ°LGÄ°LERÄ°

23.04.2018 Â  FenerbahÃ§e v AntalyasporÂ  Â 
28.04.2018 Â  KasÄ±mpaÅŸa v FenerbahÃ§eÂ  Â 
06.05.2018 Â  FenerbahÃ§e v BursasporÂ  Â 
13.05.2018 Â  KarabÃ¼kspor v FenerbahÃ§eÂ
20.05.2018 Â  FenerbahÃ§e v KonyasporÂ Â 

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