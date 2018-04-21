Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar
Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Akdeniz ekibi Alanyaspor'u 3-2 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik üç puanın sahibi oldu. Lig’in iddialı ekiplerinden olan Başakşehir'de kendi sahasından Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçti. Süper Lig'in 30. haftasında heyecan, yarın ve Pazartesi günü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleriyle oynayacakları önemli mücadelelerle devam edecek. Peki, şu ana kadar oynanan maçlarda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 30. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları ve puan durumu...
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 30. hafta maçlarının bir kısmı oynandı ve puan durumu netleşmeye başladı. Süper Lig'in 30. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumunun nasıl şekillendiğini merak eden futbolseverler, Süper Lig'in 30. hafta puan durumunu sorguluyor. Süper Lig'in 30. haftası, pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı sonrası tamamlanacak ve puan durumu kesinlik kazanacak. Süper Lig'in 30. haftasında şu ana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu böyle şekillendi…
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE MAÇ PROGRAMI
Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 30. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…
20 Nisan Cuma
20:00 Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor
21 Nisan Cumartesi
13:30 Kardemir Karabükspor 1 - 4 Bursaspor
13:30 Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlıspor
16:00 Trabzonspor 0 - 2 Demir Grup Sivasspor
19:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray
22 Nisan Pazar
16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa
16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe
23 Nisan Pazartesi
20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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