Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
21.04.2018 - 21:14, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

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Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

Heyecanın hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Akdeniz ekibi Alanyaspor'u 3-2 yendi ve şampiyonluk  yolunda kritik üç puanın sahibi oldu. Lig’in iddialı ekiplerinden olan Başakşehir'de kendi sahasından Kayserispor'u 3-1'lik skorla geçti. Süper Lig'in 30. haftasında heyecan, yarın ve Pazartesi günü Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın  rakipleriyle oynayacakları önemli mücadelelerle devam edecek. Peki, şu ana kadar oynanan maçlarda Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 30. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları ve puan durumu...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 30. hafta maçlarının bir kısmı oynandı ve puan durumu netleşmeye başladı. Süper Lig'in 30. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumunun nasıl şekillendiğini merak eden futbolseverler, Süper Lig'in 30. hafta puan durumunu sorguluyor. Süper Lig'in 30. haftası, pazartesi akşamı oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor  maçı sonrası tamamlanacak ve puan durumu kesinlik kazanacak. Süper Lig'in 30. haftasında şu ana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu böyle şekillendi…

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE MAÇ PROGRAMI

Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 30. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…

20 Nisan Cuma

20:00 Medipol Başakşehir 3 - 1 Kayserispor

21 Nisan Cumartesi

13:30 Kardemir Karabükspor 1 - 4 Bursaspor

13:30 Gençlerbirliği 0 - 3 Osmanlıspor

16:00 Trabzonspor  0 - 2 Demir Grup Sivasspor

19:00 Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Galatasaray 

22 Nisan Pazar

16:00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa

16:00 Teleset Mobilya Akhisarspor - Göztepe

23 Nisan Pazartesi

20:00 Fenerbahçe - Antalyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu ve 30. haftada alınan sonuçlar

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