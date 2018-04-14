Süper Lig puan durumu ve 29. hafta maç sonuçları
Süper Lig'de oynanan 29. hafta maçlarının ardından puan durumu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Maç fazlasıyla liderlik konumuna oturan Beşiktaş bu hafta deplasmanda Akhisar'ı 3-0'la geçti. Zirve yarışında iddiasını sürdüren Fenerbahçe bu hafta Sivasspor deplasmanından 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 29. hafta maç sonuçları.
Süper Lig puan durumu oynanan maçların ardından şekillenmeye başladı. Süper Lig'in 29. haftasında bu hafta birbirinden kritik maçlar oynandı ve Beşiktaş maç fazlasıyla lider konuma çıktı. Fenerbahçe deplasmanda önemli bir galibiyet alarak, şampiyonluk yarışındaki şansını arttırdı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 29. hafta maç sonuçları.
29. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş
Kasımpaşa 2 - 0 Kardemir Karabükspor
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Alanyaspor
Sivasspor 1 - 2 Fenerbahçe
Kayserispor - Gençlerbirliği
Göztepe - Bursaspor
Antalyaspor - Atiker Konyaspor
Galatasaray - Medipol Başakşehir
Osmanlıspor - Trabzonspor
SÜPER LİG 30. HAFTA MAÇ PROGRAMI
Başakşehir-Kayserispor
Gençlerbirliği-Osmanlıspor
Karabükspor-Bursaspor
Trabzonspor-Sivasspor
Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
Konyaspor-Kasımpaşa
Akhisarspor-Göztepe
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor
Fenerbahçe-Antalyaspor
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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