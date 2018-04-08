Süper Lig puan durumu ve 28. haftada alınan sonuçlar
Süper Lig puan durumu, oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş kendi sahasında konuk ettiği İzmir ekibi Göztepe'yi 5-1 gibi farklı bir skorla yenmeyi başardı. Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da Kayserispor'u 4-0 yenerek moral buldu. Fenerbahçe ise Kadıköy'de başkent ekibi Osmanlıspor'u 2-0’lık skorla geçti. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler, puan durumunu ve bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 28. Hafta maç sonuçları…
Süper Lig'de puan durumu iyice kızıştı. Şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ettiği 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 28. hafta maçlarının birçoğu oynandı. Haftanın kapanış maçında, Galatasaray yarın akşam Ankara ekibi Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak. Heyecanla beklenen bu müsabaka sonrası, Süper Lig'de 28. hafta bitecek ve puan durumu kesinlik kazanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maç sonuçları…
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE PUAN DURUMU
Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında, Medipol Başakşehir ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi, maç Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Öte yandan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kayserispor'u 4-0 gibi net bir skorla geçti. Bol gollü maçta Burak attığı 2 golle yıldızlaştı.
Haftanın diğer önemli karşılaşmasında geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, Vodafone Park'taki mücadelede uzun yıllar sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe'yi konuk etti. Maç, ev sahibi ekibin 5-1'lik galibiyeti ile sonlandı. Bu keyifli maçta Beşiktaş'ın gollerini; Talisca, Medel, Tosic, Larin ve Ryan Babel kaydetti. Göztepe'nin tek sayısı ise 71. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Pazar akşamının son maçında ise, Fenerbahçe ve Osmanlıspor karşı karşıya geldi, maç Fenerbahçe’nin ikinci yarıda attığı goller sonucu 2-0 tamamlandı. Süper Lig'in 28’inci haftası yarın akşam oynanacak olan Gençlerbirliği - Galatasaray müsabakasının ardından tamamlanacak ve futbolseverler Süper Lig’in 29. haftasını beklemeye başlayacak.
SÜPER LİG'İN 28. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
6 Nisan Cuma
Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
7 Nisan Cumartesi
Kardemir Karabükspor 1-2 Antalyaspor
Trabzonspor 4-0 Kayserispor
Beşiktaş 5-1 Göztepe
8 Nisan Pazar
Atiker Konyaspor – Sivasspor: 5-0
Alanyaspor - Akhisarspor: 3-1
Bursaspor - Kasımpaşa: 0-1
Fenerbahçe - Osmanlıspor: 2-0
9 Nisan Pazartesi
Gençlerbirliği - Galatasaray (Oynanmadı)
SÜPER LİG 28. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig'in 28. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu işte böyle şekillendi...
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