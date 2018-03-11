Süper Lig puan durumu ve 25. haftada alınan sonuçlar
Süper Lig'de bu hafta puan durumu oynanan karşılaşmaların ardından şekillendi. Galatasaray kendi sahasında Atiker Konyaspor'u geriden geldiği maçta 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş ise kendi evinde Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla geçmeyi başardı. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler, puan durumunu ve bu hafta oynanan maçların sonuçlarını merak edip araştırıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 25. haftada maçlar nasıl sonuçlandı?
Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanan maçlar adeta nefes kesti. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 25. hafta maçlarının neredeyse tamamı oynandı ve puan durumu büyük oranda netleşti. Süper Lig'in 25. haftası, yarın akşam oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor maçı sonrası tamamlanacak ve puan durumu kesinlik kazanacak. Süper Lig'in 25. haftasında şu ana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu böyle şekillendi…
SÜPER LİG'İN 25. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
CUMA
9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1
CUMARTESİ
13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2
16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1
19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 – 0
PAZAR
13.30 : Göztepe - Antalyaspor: 2-1
13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor 3-2
16.00 : Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe 0-2
19.00 : Galatasaray - Atiker Konyaspor 2-1
SÜPER LİG 25. HAFTA PUAN DURUMU
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