Süper Lig puan durumu ve 24. haftada alınan sonuçlar
Süper Lig puan durumu oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 24. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Karabükspor'u 7-0 yendi ve büyük moral buldu. Fenerbahçe ise sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'a mağlup olarak puan kaybetti. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler, puan durumunu ve bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 24. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 24. hafta maçlarının neredeyse tamamı oynandı ve puan durumu büyük ölçüde netleşti. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Karadeniz ekibi Trabzonspor ile yapacağı müsabaka sonrası, Süper Lig'de 24. hafta bitecek ve puan durumu kesinlik kazanacak. Süper Lig'in 24. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu işte böyle şekillendi..
SÜPER LİG'İN 24. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
Bursaspor 1 - 0 Kayserispor
Kasımpaşa 1 - 1 Osmanlıspor FK
Medipol Başakşehir 2 - 0 Göztepe
Kardemir Karabükspor 0 - 7 Galatasaray
Gençlerbirliği 0 - 1 Alanyaspor
Atiker Konyaspor 0 - 1 Yeni Malatyaspor
Antalyaspor 1 - 4 Sivasspor
Fenerbahçe 2 - 3 Akhisarspor
Trabzonspor - Beşiktaş (Henüz Oynanmadı)
SÜPER LİG 24. HAFTA PUAN DURUMU
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