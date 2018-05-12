Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de kalan maçlar ve 33. hafta sonuçları
Şampiyonluk mücadelelerinin hız kesmeden sürdüğü Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig puan durumu oynanan 33. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 33. haftasında bu hafta, şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray ise kendi evinde on binlerce taraftarının önünde Evkur Yeni Malatyasporu'u 2-0'lik skorla geçti ve bitime bir hafta kala şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 33. haftada puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2 - 0 yendi. Lider Galatasaray ise bu akşam oynanan müsabakada Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı aldı. İşte, kalan maçlar ile birlikte Süper Lig puan durumu hakkında detaylı bilgiler...
SÜPER LİG'DE 33. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:
11 Mayıs Cuma
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir : 0-2
12 Mayıs Cumartesi
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği : 3-1
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe : 1-1
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor 2-0
13 Mayıs Pazar
16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)
14 Mayıs Pazartesi
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle