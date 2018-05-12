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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
12.05.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de kalan maçlar ve 33. hafta sonuçları

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Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de kalan maçlar ve 33. hafta sonuçları

Şampiyonluk mücadelelerinin hız kesmeden sürdüğü Süper Lig'de 33. hafta heyecanı devam ediyor. Süper Lig puan durumu oynanan 33. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 33. haftasında bu hafta, şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yendi. Lider Galatasaray ise kendi evinde on binlerce taraftarının önünde Evkur Yeni Malatyasporu'u 2-0'lik skorla geçti ve bitime bir hafta kala şampiyonluk yolunda çok önemli 3 puanın sahibi oldu. Peki, bu sonuçların ardından Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig'in 33. haftada puan durumu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Haftanın açılış maçında Başakşehir, deplasmanda Antalyaspor’u 2 - 0 yendi. Lider Galatasaray ise bu akşam oynanan müsabakada Yeni Malatyaspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 yendi ve şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı aldı. İşte, kalan maçlar ile birlikte Süper Lig puan durumu hakkında detaylı bilgiler...

SÜPER LİG'DE 33. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

11 Mayıs Cuma

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir : 0-2

12 Mayıs Cumartesi

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği : 3-1

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe : 1-1

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor 2-0

13 Mayıs Pazar

16.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

14 Mayıs Pazartesi

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Süper Lig puan durumu | Süper Ligde kalan maçlar ve 33. hafta sonuçları

 

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