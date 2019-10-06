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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.10.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar

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Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar

Süper Lig'in 7. haftasında tüm maçlar tamamlandı. Haftanın kritik maçında Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 7. haftasında oynanan maçlar bu gece tamamlandı. İşte, Süper Lig 7. hafta sonuçları...

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1

Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1

Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4

Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0

Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1

Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0

Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: 1-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar

 

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