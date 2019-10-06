Süper Lig puan durumu | Süper Lig 7. hafta toplu sonuçlar
Süper Lig'in 7. haftasında tüm maçlar tamamlandı. Haftanın kritik maçında Karadeniz derbisinde gülen taraf Trabzonspor oldu. Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki karşılaşma 0-0 sona erdi. Fenerbahçe ise sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Ligin 7. haftasında oynanan maçlar bu gece tamamlandı. İşte, Süper Lig 7. hafta sonuçları...
BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor: 5-1
Fenerbahçe-Antalyaspor: 0-1
Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: 1-4
Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Galatasaray: 0-0
Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü: 3-1
Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor: 2-0
Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 1-2
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