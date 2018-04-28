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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
28.04.2018 - 21:37, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 31. haftada alınan sonuçlar

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Süper Lig puan durumu | Süper Lig 31. haftada alınan sonuçlar

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 31. hafta maçlarının birçoğu oynandı. Süper Lig puan durumu, şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek zirve inadını sürdürdü. Trabzonspor ise deplasmanda Antalyaspor'u 2-1’lik skorla geçti. Süper Lig'in 31. haftası pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak ve puan durumu kesinlik kazanacak. İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 31. haftada alınan sonuçlar...

Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mücadeleler iyice nefes kesmeye başladı. Bu haftanın açılış maçında, İzmir ekibi Göztepe, Karabük’ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti cumartesi akşamının önemli müsabakasında ise Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek yarıştan kopmadığını gösterdi. Süper Lig'de bu haftanın en kritik mücadelesi ise 29 Nisan Pazar akşamı lider Galatasaray ve geçen yılın şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak.  31. hafta 30 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak olan Bursaspor - Konyaspor maçının ardından tamamlanacak ve puan durumu kesinleşecek. İşte, şu ana kadar oynana maçların ardından, oluşan puan durumu...

SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…

27 Nisan Cuma

Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0

28 Nisan Cumartesi

Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0

Antalyaspor – Trabzonspor :  1-2

Kasımpaşa – Fenerbahçe:  1-4

29 Nisan Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor

Osmanlıspor - Medipol Başakşehir

Galatasaray - Beşiktaş

30 Nisan Pazartesi

Bursaspor - Atiker Konyaspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 31. haftada alınan sonuçlar

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