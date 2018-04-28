Süper Lig puan durumu | Süper Lig 31. haftada alınan sonuçlar
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 31. hafta maçlarının birçoğu oynandı. Süper Lig puan durumu, şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek zirve inadını sürdürdü. Trabzonspor ise deplasmanda Antalyaspor'u 2-1’lik skorla geçti. Süper Lig'in 31. haftası pazar ve pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların ardından tamamlanacak ve puan durumu kesinlik kazanacak. İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 31. haftada alınan sonuçlar...
Süper Lig'de bitime 3 hafta kala mücadeleler iyice nefes kesmeye başladı. Bu haftanın açılış maçında, İzmir ekibi Göztepe, Karabük’ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti cumartesi akşamının önemli müsabakasında ise Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 4-1 yenerek yarıştan kopmadığını gösterdi. Süper Lig'de bu haftanın en kritik mücadelesi ise 29 Nisan Pazar akşamı lider Galatasaray ve geçen yılın şampiyonu Beşiktaş arasında oynanacak. 31. hafta 30 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak olan Bursaspor - Konyaspor maçının ardından tamamlanacak ve puan durumu kesinleşecek. İşte, şu ana kadar oynana maçların ardından, oluşan puan durumu...
SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…
27 Nisan Cuma
Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0
28 Nisan Cumartesi
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0
Antalyaspor – Trabzonspor : 1-2
Kasımpaşa – Fenerbahçe: 1-4
29 Nisan Pazar
Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor
Osmanlıspor - Medipol Başakşehir
Galatasaray - Beşiktaş
30 Nisan Pazartesi
Bursaspor - Atiker Konyaspor
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