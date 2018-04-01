Süper Lig puan durumu | Süper Lig 27. haftada alınan sonuçlar
Süper Lig puan durumu, şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray kendi evinde Karadeniz Ekibi Trabzonspor'u 2-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor'u kendi evinde 1-0 yenmeyi başarıp zirve takibini sürdürdü. İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olduğu maçta 2-1 galip gelmeyi başardı. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler, puan durumunu ve bu hafta oynanan maçların sonuçlarını merak edip araştırıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 27. Hafta maç sonuçları…
Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27. hafta maçlarının birçoğu oynandı. Fenerbahçe'nin yarın akşam İç Anadolu ekibi Kayserispor'la deplasmanda yapacağı müsabaka sonrası, Süper Lig'de 27. hafta bitecek ve puan durumu kesinlik kazanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maç sonuçları…
SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 27. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…
30 MART
Sivasspor - Karabükspor: 1-0
31 MART
Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 4-1
Antalyaspor - Bursaspor: 2-0
Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
1 NİSAN
Osmanlıspor - Konyaspor: 0-0
Göztepe - Kasımpaşa: 0-2
Akhisarspor - Başakşehir: 1-2
Galatasaray - Trabzonspor: 2-1
2 NİSAN PAZARTESİ
Kayserispor - Fenerbahçe
SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU
Süper Lig'in 27. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu işte böyle şekillendi...
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