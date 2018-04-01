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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
01.04.2018 - 21:06, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 27. haftada alınan sonuçlar

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Süper Lig puan durumu | Süper Lig 27. haftada alınan sonuçlar

Süper Lig puan durumu, şu ana kadar oynanan karşılaşmaların ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray kendi evinde Karadeniz Ekibi Trabzonspor'u 2-1 yenerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta Aytemiz Alanyaspor'u kendi evinde 1-0 yenmeyi başarıp zirve takibini sürdürdü. İstanbul ekibi Medipol Başakşehir'de Teleset Mobilya Akhisarspor'a konuk olduğu maçta 2-1 galip gelmeyi başardı. Süper Lig'de oynanan maçlar sonrasında futbolseverler, puan durumunu ve bu hafta oynanan maçların sonuçlarını merak edip araştırıyor. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?  İşte, şu ana kadar oynanan maçlar sonucu oluşan Süper Lig puan durumu ve 27. Hafta maç sonuçları…

Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 27. hafta maçlarının birçoğu oynandı. Fenerbahçe'nin yarın akşam İç Anadolu ekibi Kayserispor'la deplasmanda yapacağı müsabaka sonrası, Süper Lig'de 27. hafta bitecek ve puan durumu kesinlik kazanacak. İşte Süper Lig puan durumu ve haftanın maç sonuçları…

SÜPER LİG'İN 27. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 27. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…

30 MART

Sivasspor - Karabükspor: 1-0

31 MART

Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 4-1

Antalyaspor - Bursaspor: 2-0

Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

1 NİSAN

Osmanlıspor - Konyaspor: 0-0

Göztepe - Kasımpaşa: 0-2

Akhisarspor - Başakşehir: 1-2

Galatasaray - Trabzonspor: 2-1

2 NİSAN PAZARTESİ

Kayserispor - Fenerbahçe

SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'in 27. haftasında şuana kadar oynanan maçlar sonrası puan durumu işte böyle şekillendi...

Süper Lig puan durumu | Süper Lig 27. haftada alınan sonuçlar

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