Süper Lig puan durumu son maçlarla nasıl biçimlendi? İşte Süper Lig kalan maçlar
Süper Lig puan durumu, son haftaya girilecek olan Spor Toto Süper Lig'de gündemin en derin maddesi oldu. Uzun bir maratonun ardından son haftaya girilen Süper Lig puan durumu bilgisinde, Galatasaray 72 puanla şampiyonluk koltuğunda oturmaya devam ederken, Medipol Başakşehir 69 puanla ikinci, Beşiktaş ise 68 puanla üçüncü olarak puan tablosunda yer alıyor. Fenerbahçe ise Karakbükspor maçının ardından Süper Lig'in 33. haftasını kapatmış olacak. İşte, son bilgilere göre Süper Lig puan durumu tablosu ve kalan maçlar bilgileri
Süper Lig puan durumu bilgileri, 20 Mayıs Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alacak. Kalan maçların durumuna göre şekillenecek olan Süper Lig puan durumu, gelecek pazar günü şampiyonu belirleyecek. İşte, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği, Başakşehir'in Antalyaspor karşısında galip geldiği 33. hafta mücadelelerinin ardından puan durumu bilgileri ve kalan maçlar hakkında detaylar
SÜPER LİG PUAN DURUMU
KALAN MAÇLAR HANGİLERİ?
|20/05
|Akhisarspor
|v
|Osmanlıspor FK
|20/05
|Aytemiz Alanyaspor
|v
|Antalyaspor
|20/05
|Beşiktaş
|v
|Sivasspor
|20/05
|Fenerbahçe
|v
|Atiker Konyaspor
|20/05
|Gençlerbirliği
|v
|Bursaspor
|20/05
|Göztepe
|v
|Galatasaray
|20/05
|Medipol Başakşehir
|v
|Kasımpaşa
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