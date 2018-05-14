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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
14.05.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu son maçlarla nasıl biçimlendi? İşte Süper Lig kalan maçlar

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Süper Lig puan durumu son maçlarla nasıl biçimlendi? İşte Süper Lig kalan maçlar

Süper Lig puan durumu, son haftaya girilecek olan Spor Toto Süper Lig'de gündemin en derin maddesi oldu. Uzun bir maratonun ardından son haftaya girilen Süper Lig puan durumu bilgisinde, Galatasaray 72 puanla şampiyonluk koltuğunda oturmaya devam ederken, Medipol Başakşehir 69 puanla ikinci, Beşiktaş ise 68 puanla üçüncü olarak puan tablosunda yer alıyor. Fenerbahçe ise Karakbükspor maçının ardından Süper Lig'in 33. haftasını kapatmış olacak. İşte, son bilgilere göre Süper Lig puan durumu tablosu ve kalan maçlar bilgileri

Süper Lig puan durumu bilgileri, 20 Mayıs Pazar günü futbolseverlerin gündeminde yer alacak. Kalan maçların durumuna göre şekillenecek olan Süper Lig puan durumu, gelecek pazar günü şampiyonu belirleyecek. İşte, Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u mağlup ettiği, Başakşehir'in Antalyaspor karşısında galip geldiği 33. hafta mücadelelerinin ardından puan durumu bilgileri ve kalan maçlar hakkında detaylar

SÜPER LİG PUAN DURUMU

1Galatasaray3323377433+4172
2Medipol Başakşehir3321665932+2769
3Beşiktaş3320856429+3568
4Fenerbahçe3219946834+3466
5Trabzonspor33141096051+952
6Göztepe331310104949049
7Sivasspor33147124448-449
8Kasımpaşa33137135555046
9Kayserispor32128124150-944
10Yeni Malatyaspor331010133543-840
11Bursaspor33116164347-439
12Antalyaspor33108153856-1838
13Aytemiz Alanyaspor33107165257-537
14Atiker Konyaspor3399153639-336
15Akhisarspor3299144051-1136
16Osmanlıspor FK3389164858-1033
17Gençlerbirliği3379173654-1830
18Karabükspor3233262076-5612

KALAN MAÇLAR HANGİLERİ?

20/05AkhisarsporvOsmanlıspor FK
20/05Aytemiz AlanyasporvAntalyaspor
20/05BeşiktaşvSivasspor
20/05FenerbahçevAtiker Konyaspor
20/05GençlerbirliğivBursaspor
20/05GöztepevGalatasaray
20/05Medipol BaşakşehirvKasımpaşa
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