Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu
Süper Lig puan durumu oynanan 9. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Galatasaray bu hafta kendi sahasında Bursaspor ile berabere kaldı. Zor günler geçiren Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalarak rakiplerinin bir hayli gerisine düştü. Beşiktaş'ta bu hafta Göztepe deplasmanında darbe aldı ve mücadeleyi 2-0 kaybetti. işte, Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı sürmeye devam ediyor. Lider Galatasaray, evinde Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı ve evinde çok önemli 2 puan bıraktı. Fenerbahçe bu hafta da büyük bir darbe aldı ve rakipleriyle puan farkı iyice açıldı. Beşiktaş ise Göztepe deplasmanından 2-0 mağlup ayrılarak deplasman kabusundan kurtulamadı. işte, Süper Lig 9. hafta maç sonuçları ve puan durumu.
Süper Lig 9. hafta maç sonuçları
Galatasaray 1 - 1 Bursaspor
Kasımpaşa 5 - 0 Akhisarspor
Başakşehir 1 - 0 Kayserispor
Sivasspor 0 - 0 Fenerbahçe
Çaykur Rizespor 1 - 1 Konyaspor
Ankaragücü 1 - 0 Yeni Malatyaspor
Alanyaspor 0 - 1 Antalyaspor
Göztepe 2 - 0 Beşiktaş
Trabzonspor - Erzurumspor
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