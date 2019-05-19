Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 33. hafta güncel puan durumu
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Galatasaray, bu maçta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. İşte, oynanan müsabakalar sonrası Süper Lig 33. hafta puan durumu...
Süper Lig'de 34 haftalık maratonun sonuna yaklaşılırken Galatasaray, Medipol Başakşehir'i sahasında yenerek bitime bir maç kala şampiyonluğu garantiledi. İşte, Süper Lig güncel puan durumu...
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