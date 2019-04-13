Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 28. hafta maçları ve güncel puan durumu
Süper Lig'de 28. haftanın perdesi 12 Nisan'da açıldı. Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Trabzonspor, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup etti. Bugünün önemli maçında ise Beşiktaş, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Bu gelişmelerin ardından, Süper Lig'de güncel puan durumu merak konusu oldu. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftaya girilirken, 13 Nisan Cumartesi günü evinde lider Medipol Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş, bu maçtan üç puan alarak zirve yarışını kızıştırdı. İşte, Süper Lig 28. hafta maçları ve güncel puan durumu...
12 Nisan Cuma:
20.30 Bursaspor-Trabzonspor: 1-0
13 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: 1-0
16.00 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-1
19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: 2 - 1
14 Nisan Pazar:
13.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
15 Nisan Pazartesi:
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
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