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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.02.2019 - 22:48, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 20. hafta puan durumu ve kalan maçlar...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında mücadeleler başladı. Haftanın ilk ve önemli müsabakalarının birinde Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe ile İzmir temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 20. hafta maç programı...

SÜPER LİG PUAN DURUMU                     

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi Süper Lig 20. hafta puan durumu

HAFTANIN PROGRAMI VE ALINAN SONUÇLAR

Fenerbahçe-Göztepe: 2-0

2 ŞUBAT CUMARTESİ

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 ŞUBAT PAZAR

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

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