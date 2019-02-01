Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 20. hafta puan durumu
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Bu gelişmenin ardından Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekillendiği merak konusu oldu. İşte, Süper Lig 20. hafta puan durumu ve kalan maçlar...
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında mücadeleler başladı. Haftanın ilk ve önemli müsabakalarının birinde Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe ile İzmir temsilcisi Göztepe karşı karşıya geldi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 20. hafta maç programı...
SÜPER LİG PUAN DURUMU
HAFTANIN PROGRAMI VE ALINAN SONUÇLAR
Fenerbahçe-Göztepe: 2-0
2 ŞUBAT CUMARTESİ
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 ŞUBAT PAZAR
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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