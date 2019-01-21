Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? Süper Lig 18. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından oynanan 18. hafta maçlarının tamamlanmasıyla sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor kendi sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldu. Galatasaray ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaptı ve MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla geçti. Beşiktaş ise deplasmanda Akhisarspor'u 3-1'lik skorla geçti. Ligde zor günler yaşayan Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş, Akhisarspor'u 3-1 mağlup etmeyi başardı. Sezonun flaş takımı Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi 3-2'yle geçerken, forvet transferini henüz bitiremeyen Galatasaray, Ankaragücü'nü 6-0 yendi. Haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi ve Başakşehir 4-2'lik galibiyet ile sahadan ayrılmayı başardı. Fenerbahçe ise deplasmanda Bursaspor'la 1-1 berabere kalarak kötü gidişatını sürdürdü. İşte, Süper Lig 18. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
SÜPER LİG 18. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Akhisarspor 1 - 3 Beşiktaş
Erzurumspor 1 - 2 Konyaspor
Yeni Malatyaspor 3 - 2 Göztepe
Antalyaspor 0 - 0 Kayserispor
Galatasaray 6 - 0 Ankaragücü
Alanyaspor 2 - 0 Sivasspor
Trabzonspor 2 - 4 Başakşehir
Kasımpaşa 0 - 1Çaykur Rizespor
Bursaspor 1 - 1 Fenerbahçe
Yorumları Göster
Yorumları Gizle