Süper Lig 10. hafta maçları | Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi?
Zirve yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de gecenin en önemli maçında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kritik mücadele 1-0 Kayserispor'un üstünlüğüyle sona erdi. Öte yandan Sivasspor, deplasmanda Denizlispor'u 2-0 yendi. Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor karşılaşması ise 2-2 berabere tamamlandı. İşte, Süper Lig 10. hafta puan durumu...
Süper Lig'de 10. haftaya Denizlispor-Sivasspor, Kasımpaşa-Yeni Malatyaspor, Kayserispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edildi. Karşılaşmaların tamamlanmasının ardından güncel puan durumu da şekillenmeye başladı. İşte, alınan sonuçların ardından Süper Lig puan durumu....
10. HAFTA MAÇLARININ SONUÇLARI
Galatasaray-Çaykur Rizespor: 2-0
İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Trabzonspor-Göztepe: 0-1
Antalyaspor-Beşiktaş: 1-2
Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor: 0-2
Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-2
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: 1-0
MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (4 Kasım Pazartesi)
SÜPER LİG PUAN DURUMU
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle