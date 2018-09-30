Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 7. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan maçlarında ardından yavaş yavaş şekillendi. Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray kendi sahasında BB Erzurumspor'u 1-0'la geçerek maç fazlasıyla lider konuma geldi. Beşiktaş kendi sahasında Kayserispor'u 2-0'la geçti. Bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe ise bu hafta Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu ve adeta yıkıldı. İşte, Süper Lig'de 7. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'in 7. haftası Türk Telekom Stadı'nda oynanan Galatasaray, Erzurumspor maçıyla açıldı. Sarı Kırmızılı ekip birçok pozisyondan yararlanamadığı mücadelede Erzurum'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Cumartesi günü oynanan maçlarda Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü müsabakada Kasımpaşa'yı 4-2'yle geçti. Beşiktaş ise Kayserispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
İstediği sonuçları alamayan ve 14. sırada bulunan Fenerbahçe, kötü gidişatını Rize'de de sürdürdü. Sarı Lacivertli ekip ilk yarıda yediği gollerle Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup oldu.
7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Galatasaray 1 - 0 Erzurumspor
Trabzonspor 4 - 2 Kasımpaşa
Alanyaspor 2 - 1 Akhisarspor
Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor
Sivasspor 2 - 0 Bursaspor
Göztepe 3 - 2 Konyaspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Fenerbahçe
Ankaragücü - Antalyaspor
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
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