Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
GeriSpor Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
03.03.2019 - 21:24, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe ise konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Bu gelişmelerin ardından 24. hafta puan durumu merak konusu oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 24. hafta puan durumu...

Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi açıldı ve ardı ardına maçlar oynanmaya başladı. Cuma, cumartesi ve pazar müsabakalarının tamamlanmasının ardından, güncel puan durumu ve skorlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 24. haftada şu ana kadar oynanan maçlar ve sonuçlar...

1 MART CUMA

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4

2 MART CUMARTESİ

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2

3 MART PAZAR

13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1

4 MART PAZARTESİ

20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)

24. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Belhanda'dan şampiyonluk itirafı!

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları

Belhanda son 4 maçta 4 kez rakip fileleri havalandırdı

Liverpool'a Everton darbesi! Liderlik...