Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 24. hafta maç sonuçları
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve haftayı 1 puanla kapattı. Lider Medipol Başakşehir'de Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Öte yandan, İstikbal Mobilya Kayserispor Beşiktaş maçı da 2-2 berabere bitti. Fenerbahçe ise konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi. Bu gelişmelerin ardından 24. hafta puan durumu merak konusu oldu. İşte, Spor Toto Süper Lig 24. hafta puan durumu...
Sezon sonuna adım adım yaklaşılan Spor Toto Süper Lig'de 24. haftanın perdesi açıldı ve ardı ardına maçlar oynanmaya başladı. Cuma, cumartesi ve pazar müsabakalarının tamamlanmasının ardından, güncel puan durumu ve skorlar futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İşte, 24. haftada şu ana kadar oynanan maçlar ve sonuçlar...
1 MART CUMA
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-4
2 MART CUMARTESİ
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor: 3-2
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Beşiktaş: 2-2
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: 3-2
3 MART PAZAR
13.30 Atiker Konyaspor-Göztepe: 1-1
16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir: 0-2
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: 1-1
4 MART PAZARTESİ
20.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Akhisarspor-Aytemiz Alanyaspor (Spor Toto Akhisar)
24. HAFTA PUAN DURUMU
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