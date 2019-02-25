Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
GeriSpor Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
25.02.2019 - 23:28, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Süper Lig puan durumu oynanan 23. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Lider Başakşehir bu hafta Bursaspor'u kendi evinde 3-0'lık skorla geçti. Galatasaray ise son dakikada bulduğu golle Akhisarsporu 1-0 yendi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları.

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Bursaspor'u 3-0'la geçti. Galatasaray, şampiyonluk  Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısına Beşiktaş, 2. yarıya Fenerbahçe damga vurdu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Fakat Fenerbahçe 2. yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak mücadelenin 3-3 tamamlanmasını sağladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları.

SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Göztepe 1- 3 Trabzonspor

Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor

Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa

MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor

Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor

Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları

Sadık maç sonu açıkladı! "Hocamız devre arasında..."

Hasan Ali'den Carlos golü...

Bakan Kasapoğlu, başkanlarla birlikte derbiyi takip etti