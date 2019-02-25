Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 23. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 23. hafta maçlarının ardından son görünümünü aldı. Süper Lig'de bu haftanın en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı ve müthiş bir geri dönüşe imza attı. Lider Başakşehir bu hafta Bursaspor'u kendi evinde 3-0'lık skorla geçti. Galatasaray ise son dakikada bulduğu golle Akhisarsporu 1-0 yendi. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Galatasaray, evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup etti. Başakşehir ise Bursaspor'u 3-0'la geçti. Galatasaray, şampiyonluk Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Derbinin ilk yarısına Beşiktaş, 2. yarıya Fenerbahçe damga vurdu. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. Fakat Fenerbahçe 2. yarıda inanılmaz bir geri dönüşe imza atarak mücadelenin 3-3 tamamlanmasını sağladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 23. hafta maç sonuçları.
SÜPER LİG 23. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Göztepe 1- 3 Trabzonspor
Çaykur Rizespor 3 - 0 Evkur Yeni Malatyaspor
Demir Grup Sivasspor 1 - 2 Antalyaspor
Aytemiz Alanyaspor 3 - 0 Kasımpaşa
MKE Ankaragücü 2 - 0 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Atiker Konyaspor 0 - 1 İstikbal Mobilya Kayserispor
Medipol Başakşehir 3 - 0 Bursaspor
Galatasaray 1 - 0 Akhisarspor
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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