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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.02.2019 - 21:58, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları

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Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları

Süper Lig puan durumu oynanan 22. hafta maçlarıyla birlikte sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş deplasmanda ligin zorlu ekibi Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise kendi sahasında kötü gidişatına yine dur diyemedi ve Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'sa deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. İşte, Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından puan durumu iyice şekillendi. Fenerbahçe bu hafta yine istediğini alamazken, Beşiktaş deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. İşte, Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.

22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü

Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor

Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor

Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor

Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor

Kayserispor 2 - 1 Göztepe

Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray

Antalyaspor - Başakşehir

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları

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