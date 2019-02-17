Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 22. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynanan 22. hafta maçlarıyla birlikte sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş deplasmanda ligin zorlu ekibi Yeni Malatyaspor'u 2-1'lik skorla geçti. Fenerbahçe ise kendi sahasında kötü gidişatına yine dur diyemedi ve Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Zirve mücadelesini sürdüren Galatasaray'sa deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. İşte, Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan maçların ardından puan durumu iyice şekillendi. Fenerbahçe bu hafta yine istediğini alamazken, Beşiktaş deplasmanda önemli bir galibiyet aldı. İşte, Süper Lig 22. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
22. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
Akhisarspor 0 - 0 Ankaragücü
Bursaspor 0 - 2 Çaykur Rizespor
Fenerbahçe 1 - 1 Konyaspor
Erzurumspor 4 - 2 Sivasspor
Trabzonspor 0 - 2 Alanyaspor
Kayserispor 2 - 1 Göztepe
Kasımpaşa 1 - 4 Galatasaray
Antalyaspor - Başakşehir
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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