Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları
Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi sorusunun yanıtı sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Süper Lig'in 13. haftası oynanan karşılaşmaların ardından tamamlandı ve Medipol Başakşehir zirvedeki yerini korudu. Galatasaray Konyaspor karşısında 2 puan bıraktı ve zirveden 6 puan geriye düştü. İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları.
Milli aranın sona ermesinin ardından bu hafta ligde oldukça heyecan dolu mücadeleler oynandı. Lider Medipol Başakşehir bu hafta Göztepe deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray kendi sahasında Konyaspor ile karşılaştı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinden mutlu olan taraf Trabzonspor oldu. Beşiktaş ise bu hafta Ankaragücü karşısında oldukça iyi bir oyun sergileyerek mücadeleyi 4-1 galip tamamladı. Peki, Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 13. hafta maç sonuçları.
Süper Lig 13. hafta maç sonuçları
Galatasaray 1-1 Konyaspor
Erzurumspor 1 - 0 Antalyaspor
Alanyaspor 5 - 0 Kayserispor
Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
Sivasspor 1 - 1 Çaykur Rizespor
Kasımpaşa 3 - 0 Yeni Malatyaspor
Akhisarspor 2 - 3 Bursaspor
Trabzonspor 2 - 1 Fenerbahçe
Göztepe 0-2 Başakşehir
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