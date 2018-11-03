Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi? İşte Süper Lig 11. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu nasıl şekillendi sorusu oynanan 11. hafta maçlarıyla birlikte sporseverler tarafından merak edilmeye başladı. Süper Lig'de bu hafta derbi heyecanıyla başladı. Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı ve zirveden 4 puan geriye düştü. Beşiktaş ise deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi. İşte, Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'de 11. hafta heyecanı sürmeye devam ediyor. Ligin 11. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında nefes kesen bir mücadele oynandı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Galatasaray, ikinci yarıda büyük bir şoka uğradı ve mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Medipol Başakşehir ise bu haftanın en avantajlı kapatan takımı oldu. Kendi sahasında Beşiktaş'ı 1-0'la geçen Başakşehir, en yakında rakibinde 4 puan fark attı ve ligin zirvesinde yer almaya devam etti. İşte, Süper Lig 11. hafta maç sonuçları ve oluşan puan durumu.
Süper Lig'de 11. hafta maç sonuçları
Galatasaray 2-2 Fenerbahçe
Kasımpaşa 1-2 Antalyaspor
Akhisarspor 1 -1 BB Erzurumspor
Medipol Başakşehir 1-0 Beşiktaş
4 Kasım Pazar
MKE Ankaragücü-Kayserispor
Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor
Trabzonspor-Bursaspor
5 Kasım Pazartesi
Göztepe-Çaykur Rizespor
Demir Grup Sivasspor-Atiker Konyaspor
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