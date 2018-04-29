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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
29.04.2018 - 21:01, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu... İşte Süper Lig'de 31. haftanın maç sonuçları

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Süper Lig puan durumu... İşte Süper Lig'de 31. haftanın maç sonuçları

Süper Lig puan durumu oynana 31. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 31. haftasında bu hafta şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor karşısın oldukça önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı ise oldukça heyecanlı geçti. Gülen taraf Galatasaray oldu ve Beşiktaş ağır bir yara aldı. İşte, Süper Lig puan durumu.

Süper Lig puan durumu bu hafta oynanan kritik maçların ardından yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lider Galatasaray bu hafta Beşiktaş'la oldukça kritik bir derbi mücadelesine çıktı ve Galatasaray zorlu maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak ligin zirvesine yerleşti. Ligde Galatasaray'ın ardında yer alan en yakın takipçiler Başakşehir ve Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle tamamladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 31. haftanın maç sonuçları.

SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR

Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…

27 Nisan Cuma

Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0

28 Nisan Cumartesi

Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2

Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0

Antalyaspor – Trabzonspor : 1-2

Kasımpaşa – Fenerbahçe: 1-4

29 Nisan Pazar

Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0

Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: 1-4

Galatasaray - Beşiktaş: 2-0

30 Nisan Pazartesi

Bursaspor - Atiker Konyaspor

Süper Lig puan durumu... İşte Süper Ligde 31. haftanın maç sonuçları

 

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