Süper Lig puan durumu... İşte Süper Lig'de 31. haftanın maç sonuçları
Süper Lig puan durumu oynana 31. hafta maçlarının ardından iyice şekillendi. Süper Lig'in 31. haftasında bu hafta şampiyonluk yarışında yer alan Medipol Başakşehir deplasmanda Osmanlıspor karşısın oldukça önemli bir galibiyet aldı. Şampiyonluk şansını sürdüren Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçı ise oldukça heyecanlı geçti. Gülen taraf Galatasaray oldu ve Beşiktaş ağır bir yara aldı. İşte, Süper Lig puan durumu.
Süper Lig puan durumu bu hafta oynanan kritik maçların ardından yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Lider Galatasaray bu hafta Beşiktaş'la oldukça kritik bir derbi mücadelesine çıktı ve Galatasaray zorlu maçtan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak ligin zirvesine yerleşti. Ligde Galatasaray'ın ardında yer alan en yakın takipçiler Başakşehir ve Fenerbahçe ise haftayı galibiyetle tamamladı. İşte, Süper Lig puan durumu ve 31. haftanın maç sonuçları.
SÜPER LİG'İN 31. HAFTASINDA ALINAN SONUÇLAR
Futbolseverler bu hafta oynanan maçların sonucu merak edip araştırıyor. İşte, 31. haftada Süper Lig'de alınan maç sonuçları…
27 Nisan Cuma
Göztepe - Kardemir Karabükspor: 5-0
28 Nisan Cumartesi
Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği 1-0
Antalyaspor – Trabzonspor : 1-2
Kasımpaşa – Fenerbahçe: 1-4
29 Nisan Pazar
Evkur Yeni Malatyaspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 0-0
Osmanlıspor - Medipol Başakşehir: 1-4
Galatasaray - Beşiktaş: 2-0
30 Nisan Pazartesi
Bursaspor - Atiker Konyaspor
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