Süper Lig puan durumu... İşte 9. hafta maç sonuçları

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi ve oldukça büyük bir yara aldı. Peki, Süper Lig'in 9. haftasında diğer maç sonuçları nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.
SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN SONUÇLARI
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
Göztepe 3 - 3 Aytemiz Alanyaspor
Osmanlıspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor
Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 3 Gençlerbirliği
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor 0-0 Bursaspor
Kayserispor 2-1 Atiker Konyaspor
Galatasaray 0-0 Fenerbahçe
Beşiktaş - Medipol Başakşehir