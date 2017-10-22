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Süper Lig puan durumu... İşte 9. hafta maç sonuçları

Süper Lig'de puan durumu ne oldu sorusu tüm sporseverler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe derbi maçı oynadı ve maç 0-0 berabere bitti. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı değişmedi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 9. hafta maç sonuçları.

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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında lider Galatasaray kendi sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşılaştı ve maç 0-0 sona erdi. Trabzonspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenildi ve oldukça büyük bir yara aldı. Peki, Süper Lig'in 9. haftasında diğer maç sonuçları nasıl şekillendi? İşte, Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları.

SÜPER LİG'DE 9. HAFTANIN SONUÇLARI

Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa

Göztepe 3 - 3 Aytemiz Alanyaspor

Osmanlıspor 3 - 0 Kardemir Karabükspor

Teleset Mobilya Akhisarspor 3 - 3 Gençlerbirliği

Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor

Demir Grup Sivasspor 0-0 Bursaspor

Kayserispor 2-1 Atiker Konyaspor

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe

Beşiktaş - Medipol Başakşehir

Süper Lig puan durumu... İşte 9. hafta maç sonuçları

 

 

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