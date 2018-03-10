Süper Lig puan durumu - İşte 25. hafta maç sonuçları
Süper Lig puan durumu 25. haftada oynanan maçların ardından yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Medipol Başakşehir'in bu hafta kaybetmesinin ve Beşiktaş'ın kazanmasının ardından Beşiktaş ikili averajla Süper Lig'de 2. sıraya yükseldi. Süper Lig'de bu hafta oynanacak Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının ardından en net görünüm oluşacak. İşte, 25. hafta maç sonuçları.
Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk yarışı ve ligde kalma mücadelesi sürmeye devam ediyor. Oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'de puan durumu oluştu. İşte oluşan tablo.
25. HAFTANIN MAÇLARI VE SONUÇLAR
CUMA
9 Mart 2018 20.00 : Alanyaspor - Medipol Başakşehir: 4 - 1
CUMARTESİ
13.30 : Sivasspor - Kasımpaşa 2 - 2
16.00 : Osmanlıspor - Bursaspor 2 - 1
19.00 : Beşiktaş - Gençlerbirliği: 1 - 0
PAZAR
13.30 : Göztepe - Antalyaspor
13.30 : Kayserispor - Kardemir Karabükspor
16.00 : Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
19.00 : Galatasaray - Atiker Konyaspor
PAZARTESİ
20.00 : Teleset Mobilya Akhisarspor - Trabzonspor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle