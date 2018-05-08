Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar
Süper Lig'de kalan maçlar, Galatasaray, Fenerabahçe, Başakşehir ve Beşiktaş taraftarları tarafından araştırılmaya başlandı. Şampiyonluk mücadelesinin tamamlanmasına son iki hafta kala birbirine çok yakın puanlarla seyreden takımlar, kalan maçlarda büyük efor sarf edecek. Peki, Süper Lig puan durumu 32. hafta mücadelelerinin ardından nasıl şekillendi. İşte, kalan maçlar ve puan durumunun son hali
Süper Lig puan durumu, ligin bitmesine son iki hafta kala sıkça araştırılan konu oldu. 66 puanla Galatasaray'ın liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig puan durumu tablosunda, Fenerbahçe ve Başakşehir 66 puanla iki ve üçüncü, Beşiktaş ise aldığı son galibiyetle 65 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kalan maçlar ise bu hafta itibariyle büyük önem arz ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar bilgisi
GALATASARAY KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray
BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor
BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa
FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ
13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor
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