Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
08.05.2018 - 09:15, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar

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Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi? İşte, kalan maçlar

Süper Lig'de kalan maçlar, Galatasaray, Fenerabahçe, Başakşehir ve Beşiktaş taraftarları tarafından araştırılmaya başlandı. Şampiyonluk mücadelesinin tamamlanmasına son iki hafta kala birbirine çok yakın puanlarla seyreden takımlar, kalan maçlarda büyük efor sarf edecek. Peki, Süper Lig puan durumu 32. hafta mücadelelerinin ardından nasıl şekillendi. İşte, kalan maçlar ve puan durumunun son hali

Süper Lig puan durumu, ligin bitmesine son iki hafta kala sıkça araştırılan konu oldu. 66 puanla Galatasaray'ın liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig puan durumu tablosunda, Fenerbahçe ve Başakşehir 66 puanla iki ve üçüncü, Beşiktaş ise aldığı son galibiyetle 65 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Kalan maçlar ise bu hafta itibariyle büyük önem arz ediyor. İşte Süper Lig puan durumu ve kalan maçlar bilgisi

GALATASARAY KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

13.05.2018 Galatasaray v Yeni Malatya
20.05.2018 Göztepe v Galatasaray

BEŞİKTAŞ KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

13.05.2018 Osmanlıspor v Beşiktaş
20.05.2018 Beşiktaş v Sivasspor

BAŞAKŞEHİR KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

13.05.2018 Antalyaspor v Başakşehir
20.05.2018 Başakşehir v Kasımpaşa

FENERBAHÇE KALAN MAÇLAR VE FİKSTÜR BİLGİLERİ

13.05.2018 Karabükspor v Fenerbahçe
20.05.2018 Fenerbahçe v Konyaspor

1Galatasaray3222377233+3969
2Fenerbahçe3219946834+3466
3Medipol Başakşehir3220665732+2566
4Beşiktaş3219856127+3465
5Trabzonspor32131095750+749
6Göztepe32139104848048
7Sivasspor32146124246-448
8Kayserispor32128124150-944
9Kasımpaşa32127135254-243
10Yeni Malatyaspor321010123541-640
11Bursaspor32116154244-239
12Antalyaspor32108143854-1638
13Aytemiz Alanyaspor32106165055-536
14Akhisarspor3299144051-1136
15Atiker Konyaspor3298153538-335
16Osmanlıspor FK3289154655-933
17Gençlerbirliği3279163551-1630
18Karabükspor3233262076-5612
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