Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi?

Süper Lig puan durumu futbolseverlerin odak noktası oldu. İşte, Pazartesi günü oynanacak olan kapanış maçı öncesinde son durumu görmek isteyenler için Süper Lig puan durumu bilgileri
|SÜPER LİG PUAN DURUMU
|O
|P
|Av
|1
|Galatasaray
|19
|41
|+19
|2
|Medipol Başakşehir
|18
|39
|+16
|3
|Fenerbahçe
|19
|37
|+15
|4
|Beşiktaş
|19
|36
|+15
|5
|Trabzonspor
|19
|31
|+5
|6
|Kayserispor
|19
|31
|+5
|7
|Göztepe
|19
|31
|+3
|8
|Sivasspor
|19
|27
|-5
|9
|Yeni Malatyaspor
|19
|26
|-2
|10
|Bursaspor
|19
|25
|+4
|11
|Kasımpaşa
|19
|22
|-6
|12
|Aytemiz Alanyaspor
|19
|21
|-4
|13
|Akhisarspor
|19
|21
|-8
|14
|Gençlerbirliği
|19
|20
|-9
|15
|Osmanlıspor FK
|19
|18
|-10
|16
|Antalyaspor
|19
|18
|-13
|17
|Atiker Konyaspor
|19
|16
|-8
|18
|Karabükspor
|18
|9
|-17