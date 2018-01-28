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Süper Lig puan durumu bu hafta nasıl şekillendi?

Birbirinden çekişmeli mücadelelerin sahaya yansıdığı 19. haftanın ardından Süper Lig puan durumu son şeklini aldı. Şampiyonluk yarışının tüm hızıyla devam ettiği ikinci yarıda, Süper Lig puan durumu içerisinde avantajlı bir yere sahip olmak isteyen takımlar, üç puan mücadelesi verdi. İşte, oynanan karşılaşmaların ardından futbolseverlerin merak ettiği Süper Lig puan durumu ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
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Süper Lig puan durumu futbolseverlerin odak noktası oldu. İşte, Pazartesi günü oynanacak olan kapanış maçı öncesinde son durumu görmek isteyenler için Süper Lig puan durumu bilgileri

 
 SÜPER LİG PUAN DURUMUOPAv
1Galatasaray 1941+19
2Medipol Başakşehir 1839+16
3Fenerbahçe 1937+15
4Beşiktaş 1936+15
5Trabzonspor 1931+5
6Kayserispor 1931+5
7Göztepe 1931+3
8Sivasspor 1927-5
9Yeni Malatyaspor 1926-2
10Bursaspor 1925+4
11Kasımpaşa 1922-6
12Aytemiz Alanyaspor 1921-4
13Akhisarspor 1921-8
14Gençlerbirliği 1920-9
15Osmanlıspor FK 1918-10
16Antalyaspor 1918-13
17Atiker Konyaspor 1916-8
18Karabükspor 189-17
sl puan

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