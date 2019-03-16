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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
16.03.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu 26. hafta nasıl şekillendi? İşte maç sonuçları ve puan tablosu

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Süper Lig puan durumu 26. hafta nasıl şekillendi? İşte maç sonuçları ve puan tablosu

Süper Lig'de puan tablosu cumartesi günü oynanan mücadelelerin ardından son şeklini aldı. Puan durumunda yer alan değişikliklere göre Beşiktaş üçüncü sıradaki konumunu korurken, Trabzonspor aldığı galibiyetle Siyah Beyazlı takımla yakın mesafesini sürdürdü. Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesi de Süper Lig'in 26. haftasında puan durumunu etkileyen bir diğer karşılaşma oldu. İşte, Süper Lig'de haftanın puan durumu ve oynanan maçların sonuçları hakkında bazı bilgiler

Süper Lig'de oynanan son karşılaşmaların ardından puan durumu son halini aldı. Ligin bitmesine 2 ay kala galibiyet sayılarını arttırmak ve kalan puanları toparlamak isteyen takımlar, büyük bir efor sarf etmeye devam ediyor. İşte, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan son maçlara göre şekillenen puan durumu bilgileri

MAÇ SONUÇLARI

Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Ülker)

Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

Beşiktaş 1-0 Göztepe (Vodafone Park)

PUAN DURUMU

1Medipol Başakşehir2517624012+2857 
2Galatasaray2514745225+2749 
3Beşiktaş2613855134+1747 
4Trabzonspor2612774536+943 
5Atiker Konyaspor2681173230+235 
6Antalyaspor26105112941-1235 
7Çaykur Rizespor2681083733+434 
8Yeni Malatyaspor259793432+234 
9Sivasspor2697103839-134 
10Kasımpaşa26104124448-434 
11Alanyaspor26104122833-534 
12Kayserispor258892333-1032 
13Fenerbahçe2671093237-531 
14MKE Ankaragücü2594122638-1231 
15Bursaspor2551372228-628 
16Göztepe2683152634-827 
17BB Erzurumspor26410122635-922 
18Akhisarspor2656152744-1721 
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