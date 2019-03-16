Süper Lig puan durumu 26. hafta nasıl şekillendi? İşte maç sonuçları ve puan tablosu
Süper Lig'de puan tablosu cumartesi günü oynanan mücadelelerin ardından son şeklini aldı. Puan durumunda yer alan değişikliklere göre Beşiktaş üçüncü sıradaki konumunu korurken, Trabzonspor aldığı galibiyetle Siyah Beyazlı takımla yakın mesafesini sürdürdü. Antalyaspor-Alanyaspor mücadelesi de Süper Lig'in 26. haftasında puan durumunu etkileyen bir diğer karşılaşma oldu. İşte, Süper Lig'de haftanın puan durumu ve oynanan maçların sonuçları hakkında bazı bilgiler
Süper Lig'de oynanan son karşılaşmaların ardından puan durumu son halini aldı. Ligin bitmesine 2 ay kala galibiyet sayılarını arttırmak ve kalan puanları toparlamak isteyen takımlar, büyük bir efor sarf etmeye devam ediyor. İşte, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan son maçlara göre şekillenen puan durumu bilgileri
Fenerbahçe 2-1 Demir Grup Sivasspor (Ülker)
Atiker Konyaspor 0-2 Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 0-1 Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)
Akhisarspor 2-3 Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
Antalyaspor 3-0 Aytemiz Alanyaspor (Antalya)
Beşiktaş 1-0 Göztepe (Vodafone Park)
PUAN DURUMU
|1
|Medipol Başakşehir
|25
|17
|6
|2
|40
|12
|+28
|57
|2
|Galatasaray
|25
|14
|7
|4
|52
|25
|+27
|49
|3
|Beşiktaş
|26
|13
|8
|5
|51
|34
|+17
|47
|4
|Trabzonspor
|26
|12
|7
|7
|45
|36
|+9
|43
|5
|Atiker Konyaspor
|26
|8
|11
|7
|32
|30
|+2
|35
|6
|Antalyaspor
|26
|10
|5
|11
|29
|41
|-12
|35
|7
|Çaykur Rizespor
|26
|8
|10
|8
|37
|33
|+4
|34
|8
|Yeni Malatyaspor
|25
|9
|7
|9
|34
|32
|+2
|34
|9
|Sivasspor
|26
|9
|7
|10
|38
|39
|-1
|34
|10
|Kasımpaşa
|26
|10
|4
|12
|44
|48
|-4
|34
|11
|Alanyaspor
|26
|10
|4
|12
|28
|33
|-5
|34
|12
|Kayserispor
|25
|8
|8
|9
|23
|33
|-10
|32
|13
|Fenerbahçe
|26
|7
|10
|9
|32
|37
|-5
|31
|14
|MKE Ankaragücü
|25
|9
|4
|12
|26
|38
|-12
|31
|15
|Bursaspor
|25
|5
|13
|7
|22
|28
|-6
|28
|16
|Göztepe
|26
|8
|3
|15
|26
|34
|-8
|27
|17
|BB Erzurumspor
|26
|4
|10
|12
|26
|35
|-9
|22
|18
|Akhisarspor
|26
|5
|6
|15
|27
|44
|-17
|21
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