Süper Lig puan durumu! 13. hafta sonunda lig puan tablosu
Süper Lig'de 13. haftada Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 4-1 yenerek liderlik yolunda büyük bir adım attı. Coşkulu bir futbol ortaya koyan Kara Kartal, 24 puana yükselerek üçüncü sırada haftayı kapadı.Puan durumu, siyah-beyazlıları uzun haftalardan sonra üst sıralarda gösterdi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 13. hafta sonunda Süper Lig'de güncel puan tablosu.
Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, sakat oyuncularının fazlalığı dolayısıyla istikrarı geç yakaladı. Son 5 lig maçını kazanan Abdullah Avcı'nın ekibi, topladığı 15 puan ile zirveye çok yaklaştı. İşte, 2 Aralık Süper Lig son puan durumu.
27 puanlı Sivasspor haftayı lider kapatırken, 25 puanlı Başakşehir ise ikinci sırada kendine yer buldu.
İşte 13. hafta sonunda Süper Lig'de puan tablosu
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1 Önceki1
|Sivasspor
|13
|14
|27
|2Önceki3
|Başakşehir
|13
|8
|25
|3Önceki5
|Beşiktaş
|13
|5
|24
|4Önceki2
|Trabzonspor
|13
|10
|23
|5Önceki7
|Aytemiz Alanyaspor
|13
|11
|22
|6Önceki4
|Fenerbahçe
|13
|9
|22
|7Önceki6
|Yeni Malatyaspor
|13
|12
|20
|8Önceki8
|Galatasaray
|13
|3
|20
|9Önceki9
|Göztepe
|13
|-1
|17
|9Önceki11
|Yukatel Denizlispor
|13
|-1
|17
|11Önceki12
|Çaykur Rizespor
|13
|-7
|17
|12Önceki10
|Gaziantep
|13
|-6
|16
|13Önceki13
|Gençlerbirliği
|13
|0
|14
|14Önceki14
|Konyaspor
|13
|-7
|13
|15Önceki15
|Kasımpaşa
|13
|-5
|12
|16Önceki16
|Antalyaspor
|13
|-11
|12
|17Önceki17
|Ankaragücü
|13
|-17
|9
|18Önceki18
|Kayserispor
|13
|-17
|7
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