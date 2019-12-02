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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.12.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

Süper Lig puan durumu! 13. hafta sonunda lig puan tablosu

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Süper Lig puan durumu! 13. hafta sonunda lig puan tablosu

Süper Lig'de 13. haftada Beşiktaş, evinde Kayserispor'u 4-1 yenerek liderlik yolunda büyük bir adım attı. Coşkulu bir futbol ortaya koyan Kara Kartal, 24 puana yükselerek üçüncü sırada haftayı kapadı.Puan durumu, siyah-beyazlıları uzun haftalardan sonra üst sıralarda gösterdi. Peki, Süper Lig'de puan durumu nasıl şekillendi? İşte, 13. hafta sonunda Süper Lig'de güncel puan tablosu.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, sakat oyuncularının fazlalığı dolayısıyla istikrarı geç yakaladı. Son 5 lig maçını kazanan Abdullah Avcı'nın ekibi, topladığı 15 puan ile zirveye çok yaklaştı. İşte, 2 Aralık Süper Lig son puan durumu.

27 puanlı Sivasspor haftayı lider kapatırken, 25 puanlı Başakşehir ise ikinci sırada kendine yer buldu.

İşte 13. hafta sonunda Süper Lig'de puan tablosu

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1 Önceki1 Sivasspor131427
2Önceki3 Başakşehir13825
3Önceki5 Beşiktaş13524
4Önceki2 Trabzonspor131023
5Önceki7 Aytemiz Alanyaspor131122
6Önceki4 Fenerbahçe13922
7Önceki6 Yeni Malatyaspor131220
8Önceki8 Galatasaray13320
9Önceki9 Göztepe13-117
9Önceki11 Yukatel Denizlispor13-117
11Önceki12 Çaykur Rizespor13-717
12Önceki10 Gaziantep13-616
13Önceki13 Gençlerbirliği13014
14Önceki14 Konyaspor13-713
15Önceki15 Kasımpaşa13-512
16Önceki16 Antalyaspor13-1112
17Önceki17 Ankaragücü13-179
18Önceki18 Kayserispor13-177
Puan durumu

 

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