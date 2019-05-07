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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.05.2019 - 09:47, Son Güncelleme:

Süper Lig ne zaman bitecek?

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Süper Lig ne zaman bitecek?

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, Ligin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı Süper Lig'de, 34. hafta maçlarının ardından lig bitecek ve ağustos ayına kadar lige ara verilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek?

Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı 'Süper Lig ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) planlamasına göre, Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

İKİ HAFTALIK MAÇ PROGRAMI

Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:

32. Hafta

10 Mayıs Cuma:

20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)

11 Mayıs Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)

19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)

12 Mayıs Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)

16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)

19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

13 Mayıs Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)

33. Hafta

17 Mayıs Cuma:

20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18 Mayıs Cumartesi:

19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

19 Mayıs Pazar:

16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)

20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)

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