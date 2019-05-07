Süper Lig ne zaman bitecek?
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun bitmesine kısa bir süre kala, Ligin biteceği tarihe yönelik araştırmalar hız kazandı. Şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı Süper Lig'de, 34. hafta maçlarının ardından lig bitecek ve ağustos ayına kadar lige ara verilecek. Peki, Süper Lig ne zaman bitecek?
Şampiyonluk yarışının nefesleri kestiği Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı 'Süper Lig ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) planlamasına göre, Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
İKİ HAFTALIK MAÇ PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki haftalık maç programı şöyle:
32. Hafta
10 Mayıs Cuma:
20.30 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
11 Mayıs Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)
19.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor (Bornova)
19.00 Fenerbahçe-Akhisarspor (Ülker)
12 Mayıs Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)
16.00 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Malatya)
19.00 Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
13 Mayıs Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
33. Hafta
17 Mayıs Cuma:
20.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
18 Mayıs Cumartesi:
19.00 Antalyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Antalya)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)
19 Mayıs Pazar:
16.00 Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
16.00 Bursaspor-Göztepe (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor (Stadı belli değil)
20.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe (Erzurum Kazım Karabekir)
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