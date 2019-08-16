Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriSüper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları
GeriSpor Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
16.08.2019 - 09:39, Son Güncelleme:

Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları

Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un ‘Dozer’ lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlayacak. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları

Futbolda bu yıl 57. kez Süper Lig'e yükselme heyecanının yaşanacağı TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos Cuma günü oynanacak Giresunspor-Menemenspor maçı ile başlıyor.

İlk yarısı 29 Aralık'ta 17. hafta maçları ile tamamlanacak TFF 1. Lig'de, ikinci yarı 19 Ocak 2020'de başlayacak. Ligde normal sezon 2 Mayıs 2020'de sona erecek.

Şampiyon olan takımın yanı sıra 34. haftayı puan cetvelinin ikinci sırasında tamamlayan ekip, direkt Süper Lig'e yükselecek. Süper Lig'de mücadele edecek üçüncü takımı ise play-off maçları belirleyecek.

Normal sezonu 3, 4, 5 ve 6. sırada tamamlayan takımlar play-off'larda Süper Lig için mücadele edecek.

Süper Ligde ilk hafta programı 

TFF 1. Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:
16 Ağustos Cuma:
20.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)
17 Ağustos Cumartesi:
19.15 Fatih Karagümrük-Bursaspor (Necmi Kadıoğlu)
21.45 Adana Demirspor-Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Osmanlıspor-Boluspor (Osmanlı)
18 Ağustos Pazar:
16.30 Hatayspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor (Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Ümraniyespor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Akhisarspor-Adanaspor (Spor Toto Akhisar)
19 Ağustos Pazartesi:
20.00 Eskişehirspor-Keçiörengücü (Eskişehir Yen

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş transfer haberleri | İkinci Cenk Tosun hamlesi...
Süper Lig ne zaman başlıyor? İşte, Süper Lig’de ilk haftanın maçları
Beşiktaş'ta Vida sürprizi! Roma... | Transfer Haberleri
Beşiktaş ile Sivasspor 27. randevuda! Golsüz maçları yok...