Süper Lig ne zaman başlayacak? TFF tarih verdi
Süper Lig'de yeni sezonun başlayacağı tarih, tüm futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 2018-2019 sezonunu Galatasaray'ın şampiyonluğuyla kapandı, gözler şimdi rekabetin tavan yapacağı 2019-2020 sezonunun başlayacağı tarihte. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.
Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.
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