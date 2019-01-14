Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ligin ikinci yarısının başlayacağı tarih
Geçtiğimiz haftalarda ara verilen Spor Toto Süper Lig'in ikinci devresinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının başlayacağı tarih, futbolseverlerin merak ettiği ve araştırdığı bir konu olarak dikkat çekiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta maçları için çok kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı geçtiğimiz günlerde açıkladı. İşte ligin ikinci yarısının başlayacağı tarih...
Süper Lig'de 17. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 24 gün sürecek devre arasına girildi. Ligde sezonun ikinci yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.
3 HAFTALIK MAÇ PROGRAMI
Spor Toto Süper Lig'de 18, 19 ve 20. haftalarda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3 haftalık maç programı şöyle:
18. Hafta
18 Ocak Cuma:
20.30 Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)
19 Ocak Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
19.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Türk Telekom)
20 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Atiker Konyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
21 Ocak Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Fenerbahçe (Bursa Büyükşehir Belediye)
20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19. Hafta
25 Ocak Cuma:
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
26 Ocak Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)
16.00 Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)
27 Ocak Pazar:
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat belli değil)
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)
20. Hafta
1 Şubat Cuma:
20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)
2 Şubat Cumartesi:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Kayserispor (Yeni Malatya)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)
3 Şubat Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
4 Şubat Pazartesi:
20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
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