Süper Lig için geri sayım başladı. 2017-2018 sezonunun ne zaman başlayacağını merak eden futbolseverler konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. Fenerbahçe, Beşiktai ve Galatasaray'ın ilk hafta maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.
İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI
1. HAFTA
11 Ağustos Cuma
21.45 Medipol Başakşehir – Bursaspor
12 Ağustos Cumartesi
20.00 Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor – Sivasspor
21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa
21.45 Göztepe – Fenerbahçe
13 Ağustos Pazar
20.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş – Antalyaspor
14 Ağustos Pazartesi
21.45 Galatasaray – Kayserispor