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Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı

Süper Lig ne zaman başlayacak sorusunu soran milyonlarca futbolsever konuyla ilgili detaylı araştırmalara devam ediyorlar. TFF tarafından Süper Lig'in ilk hafta maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Hürriyet Haber
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Süper Lig için geri sayım başladı. 2017-2018 sezonunun ne zaman başlayacağını merak eden futbolseverler konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. Fenerbahçe, Beşiktai ve Galatasaray'ın ilk hafta maç programı belli oldu. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte ilk hafta maç programı.

İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI

1. HAFTA

11 Ağustos Cuma

21.45 Medipol Başakşehir – Bursaspor

12 Ağustos Cumartesi

20.00 Gençlerbirliği – Kardemir Karabükspor
20.00 Akhisar Belediyespor – Sivasspor
21.45 Alanyaspor – Kasımpaşa
21.45 Göztepe – Fenerbahçe

13 Ağustos Pazar

20.00 Trabzonspor – Atiker Konyaspor
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor – Osmanlıspor
21.45 Beşiktaş – Antalyaspor

14 Ağustos Pazartesi

21.45 Galatasaray – Kayserispor

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