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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
08.07.2019 - 22:56, Son Güncelleme:

Süper Lig ne zaman başlayacak?

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Süper Lig ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu için geri sayım sürüyor. Takımların transfer çalışmaları devam ederken, bir yandan da futbolseverlerin ligin başlangıç tarihine yönelik araştırmaları devam ediyor. Mayıs ayında biten ligin yeni sezonunun ne zaman başlayacağını merak eden taraftarlar, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonu, Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta ismiyle oynanacak. Gözler şimdi yeni sezonun başlayacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig'de normal sezon 2 Mayıs 2020'de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020'de sona erecek.

Ziraat Türkiye Kupası müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamının ise daha sonra ilan edilecek.

SÜPER LİG'DE CEMİL USTA SEZONU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun "Cemil Usta Sezonu" olarak oynanmasını kararlaştırdığı belirtildi.

Açıklamada, 2003 yılında hayatını kaybeden A Milli Takımı'ın eski oyuncularından, Trabzonspor'un efsane kaptanı Cemil Usta'nın beyefendi ve alçakgönüllü kişiliği, sorumluluk anlayışı ile bütün futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazandığı vurgulandı.

Süper Lig, önceki sezonlarda Türk futboluna değerli hizmetlerde bulunan Süleyman Seba (2014-2015), Hasan Doğan (2015-2016), Turgay Şeren (2016-2017), İlhan Cavcav (2017-2018) ve Lefter Küçükandonyadis (2018-2019) gibi unutulmaz isimler anısına düzenlenmişti.

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