Süper Lig ne zaman başlayacak?
Futbolda 'ara transfer' olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin başlaması akıllara, 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusunu getirdi. Medipol Başakşehir'in lider kapattığı ilk yarıda Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe beklentilerin altında kaldı. Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? Ligin ikinci yarısı ne zaman başlayacak?
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ikinci yarısının başlayacağı tarih, futbolseverlerin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının başlayacağı tarih...
Ligde sezonun ikinci yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak. Ocak ayının son haftası ikinci yarısı başlayacak olan ligde 2018-2019 sezonu 19 Mayıs'ta sona erecek.
SÜPER LİG'DE GENEL GÖRÜNÜM
Süper Lig'de Medipol Başakşehir, sezonun ilk yarısını 35 puanla lider bitirdi. Ligde 29'ar puanı bulunan takımlardan Trabzonspor 2, Evkur Yeni Malatyaspor 3, Kasımpaşa 4, Galatasaray da averajla 5. sırada yer aldı.
Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını küme düşme hattında bitirdi. Ligin 17 haftalık bölümünde 16 puan toplayabilen sarı-lacivertli takım, averajla 17. sırada yer aldı. Fenerbahçe ile aynı puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor da averajla 16. sırada bulundu. Ligde 12 puanı olan Çaykur Rizespor ise devre arasına son sırada girdi.
DİAGNE GOL KRALLIĞINDA ÖNDE
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşalı Diagne Mbaye, gol krallığı yarışında açık farkla zirvede yer aldı. Kasımpaşalı futbolcu, ligin 17 haftalık bölümde 20 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi. Diagne'nin en yakın takipçisi 9 golü bulunan Trabzonsporlu futbolcu Hugo Rodallega oldu.
EN FAZLA SARI KARTI BEŞİKTAŞ GÖRDÜ
İlk devre kötü bir performans ortaya koyarak 7. sırada kalan Beşiktaş, sarı kart istatistiklerinde başı çekti. Hakemler, 17 maçta siyah-beyazlı futbolculara 46 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı. Sezonun ilk yarısını "üç büyükler"den Fenerbahçe 36 sarı, 4 kırmızı, Galatasaray ise 35 sarı, 3 kırmızı kartla kapattı.
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en hırçın takımı ise Çaykur Rizespor oldu. Ligde 12 puanla son sırada yer alan Karadeniz temsilcisinde 6 futbolcu, kırmızı katla oyundan ihraç edildi.
Çaykur Rizespor'da Koray Altınay, Matic Fink, Samudio, Abdullah Durak, Orhan Ovacıklı ve Marwane Saadane kırmızı kart gören futbolcular oldu. İki Antalya ekibinden biri olan Aytemiz Alanyaspor da 5 kırmızı kartla hırçın bir görüntü sergiledi. Akdeniz temsilcisinde Isaac Sackey (2), Papiss Cisse, Merih Demiral ve Welinton, takımını eksik bıraktı.
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