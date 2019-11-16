Süper Lig maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Süper Lig'de 12. hafta maçları, EURO 2020 eleme grubu maçları nedeniyle bu hafta oynanmadı. Zirve yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de maçların ne zaman oynamaya başlanacağı merak konusu oldu. Peki, Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçları ne zaman?
Süper Lig'de milli maç nedeniyle verilen bir hafta ara, futbolseverleri meraklandırdı. Başta; Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi büyük takımları destekleyen taraftarlar olmak üzere pek çok kişi, 12. hafta maçlarının tarihini araştırıyor. İşte, Süper Lig'de 12. hafta maçlarının tarihi hakkında ayrıntılar...
Süper Lig'de 12. hafta; 22-25 Kasım tarihleri arasında oynanacak. Haftanın açılış maçında Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ın deplasmandaki Konyaspor maçı 23 Kasım'da oynanacak. Fenerbahçe ise 24 Kasım'da deplasmanda Yeni Malayaspor'un konuğu olacak.
Haftanın önemli maçlarından birinde de Trabzonspor, ligde zor günler geçiren Ankaragücü'ne konuk olacak. Haftanın kapanışı ise 25 Kasım'da Antalyaspor-Gaziantep FK arasındaki mücadele ile olacak.
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