Haber Giriş: 03.01.2020 - 10:49,
Süper Lig maçları bu hafta neden yok?
Süper Lig maçları bu hafta neden yok sorusu spor severler tarafından merakla takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki Süper Lig ve diğer alt liglerdeki maçlar neden yok?
Süper Lig ve diğer alt liglerdeki maçlar geçtiğimiz hafta devre arasına girilmesi nedeniyle iki haftalık süreçte oynanmayacak. Süper Lig'de 18. hafta karşılaşmalarının 17 Ocak tarihinde başlaması bekleniyor.
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