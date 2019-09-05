Süper Lig maçları bu hafta neden yok?
Süper Lig'de haftalık programa bakıldığında bu hafta neden maçların olmadığını merak eden spor severler, Süper Lig maçları bu hafta neden yok sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki karşılaşmalar bu hafta neden oynanmıyor? İşte Süper Lig maç programı ve detaylar..
Süper Lig'de bu hafta milli maç arası olacak. Türkiye-Andora maçı nedeniyel liglere verilen ara nedeniyle bazı ekipleri bu haftayı hazırlık maçları ile geçirecekler.
Andora maçının ardından A Milli Takım 10 Eylül'de Moldova ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmaları ise 15 Eylül Pazar günü oynanacak
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